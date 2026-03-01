Nacional 1-Guaraní 1: Mucho calor; trámite frío

El empate se ajusta a lo que se vio

Mucho calor: sí y el trámite del partido y las generaciones de uno y otro no dio para que uno se quede con el triunfo.

Ni Nacional ni Guaraní hicieron merecimientos como para quedarse con los tres puntos, que a estas alturas del torneo Apertura era más necesario para el cuadro de Dos Bocas, que evidentemente no asimiló aún la reciente como tempranera eliminación en segunda fase la Copa Libertadores. Sigue afectado.

La buena concurrencia bajo la Visera no fue retribuida con un buen espectáculo, pero si se debe apuntar que el técnico de la Academia, Felipe Giménez, no dejó de alistar la mejor formación posible considerando el juego de Copa Sudamericana que se avecina y a diferencia de los otros tres coperos que no contaron los habituales.

Dentro de lo poco y trabado que se vivió en el primer tiempo, fue Derlis Rodríguez que se aproximó al gol, pero el arquero de Nacional, Santiago Rojas, lo supo contener y evitar el festejo aurinegro, cuando se jugaba la media hora de partido, pero con más pausa que...

En las postrimerías del primer tiempo Nacional insinuó con mayor entusiasmo, pero sin la claridad y profundidad necesaria que lo lleve a romper el cero en el marcador. Ya por entonces el arbitraje de Ojeda ya se había asociado a lo poco que se veía en el campo.

Se fue la primera parte, se esperaba algo mejor en la etapa final. Así como terminó el equipo tricolor arrancó este periodo y ya con la alta temperatura aminorada. Gaona Lugo se hace de la pelota, filtra un pase al vacío a Hugo Iván Valdez, tal vez el mejor de la cancha, y este saca un pase por elevación que encuentra a la experiencia y la ubicación perfecta al palo más lejano a Roque Santa Cruz, que impone su espigado físico y con golpe de cabeza marca el gol de la ventaja alba y a celebrarlo.

Se vinieron las variantes, en eso hasta en los tiempos coincidieron ambos entrenadores, pero no cambió mucho el nivel no convincente que exhibieron los dos equipos. Richar Torales fue una de las variantes a las que recurrió Víctor Bernay, y fue aquel el que salvó la caída, con la anotación que no le deberían hacer a uno de Primera: lateral largo de Tanda al medio del área chica, peinó Zaracho y en el otro extremo aparece solo Torales, cuyo remate pega en el interno del travesaño y adentro la paridad aurinegra.

Quedaron 7 minutos, más la adición de 6, que pasó a 7, pero no se vio otra cosa que pudo haber cambiado el resultado, aunque si roces fuertes.

El gol 99 de Roque

Pasaron ocho fechas del torneo Apertura 2026 para que se registre el primer gol de Roque Santa Cruz (44 años) en el equipo de Nacional, y el de ayer, en el empate con Guaraní, es el 99 en su foja en el historial del campeonato paraguayo.

Santa Cruz queda a uno de pasar a la privilegiada lista de los “100”, aunque esa cantidad ya lo superó en nuestro medio si se considera las 8 anotaciones en Copa Paraguay y un par en la Supercopa Py. Los registros de Roque es 75 en Olimpia y 23 Libertad.

* Depende de una reunión. El técnico Víctor Bernay se resiste en dar un paso al costado, pero su continuidad en el cargo depende de una charla con el presidente aurinegro, Emilio Daher. El DT quedó en la cuerda floja luego de la tempranera eliminación de la Copa Libertadores.