Apertura #8: Primero Capiatá, luego San Lorenzo

Sportivo Luqueño y Rubio Ñu medirán fuerzas en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30.

En segundo turno, el muy venido a menos Sportivo San Lorenzo recibirá a Libertad, que viene de potenciar su plantel. Este match arrancará a las 20:30.

El “aperitivo” se presenta interesante, porque guarda directa relación con el promedio, la angustiosa lucha por evitar el descenso.

Siete puntos cosechados de los últimos nueve en disputa. La producción de los equipos de Lucas Barrios y Gustavo Morínigo.

El Laureado viene en pleno repunte, zafando de la zona roja en la que estuvo en las primeras fechas.

Luqueño necesita de la fuerza de su afición, la que clama por la reactivación del estadio Feliciano Cáceres para ejercer presión.

Pese a que no atraviesa por su mejor momento, el Guma es el candidato a quedarse con la victoria en el “match” nocturno, más aún después de las contrataciones de Matías Rojas, Alexis Duarte y Alan Benítez.

Si bien a la temporada futbolística le queda mucho camino por transitar, el retorno del Rayadito a la División Intermedia parece ser una cuestión de tiempo.