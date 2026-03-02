Fútbol
02 de marzo de 2026 - 12:19

A qué hora juega hoy Luqueño vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo

Los futbolistas del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido ante Guaraní por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Los futbolistas del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido ante Guaraní por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.ARCENIO ACUÑA

Sportivo Luqueño y Rubio Ñu juegan hoy la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Luqueño y Rubio Ñu disputan hoy la octava fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Auriazul y el Albiverde juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Alipio Colmán con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Los futbolistas del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido ante Guaraní por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Los futbolistas del Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido ante Guaraní por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.

Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Rodi Ferreira (i) y Brian Blasi, jugadores de Rubio Ñu, celebran un gol en el partido frente a San Lorenzo por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Rodi Ferreira (i) y Brian Blasi, jugadores de Rubio Ñu, celebran un gol en el partido frente a San Lorenzo por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.