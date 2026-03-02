Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu, el penúltimo partido de la fecha

Sportivo Luqueño y Rubio Ñu disputan hoy la octava ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Albiverde juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá: dirige Alipio Colmán con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño: volver al triunfo

Sportivo Luqueño quiere regresar a la victoria después del empate 1-1 con Sportivo Trinidense resultado que cortó la racha de dos triunfos consecutivos. El Auriazul de Lucas Barrios ocupa el décimo lugar de la tabla de posiciones: suma 10 puntos y está a 10 unidades del puntero Olimpia. Para acortar la diferencia, los luqueños están obligados a ganar.

Rubio Ñu: mantener la buena racha

Rubio Ñu busca extender la buena racha en el campeonato. El Albiverde de Gustavo Morínigo acumula dos victorias seguidas por primera vez desde el regreso a la máxima categoría: 1-0 a Libertad en La Huerta y 2-0 a San Lorenzo en La Arboleda. Por dividir distinto, los ñuenses están momentáneamente fuera de la zona de descenso a la División Intermedia.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Paul Riveros, Ángel Benítez, Álvaro Martínez; Thiago Franco, Fernando Benítez, Sebastián Quintana, Giovanni Bogado; Kevin Pereira e Iván Maggi.

La formación de Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Braian Blasi, Javier Vallejos, Rodrigo Alborno; Rodrigo Rojas, Ángel Lucena Cardozo, Fernando Martínez, Mauricio Roldán; William Mendieta y Estiven Pérez.