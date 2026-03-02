Fútbol
02 de marzo de 2026 - 13:08

Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu, el penúltimo partido de la fecha

Los futbolistas de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Sportivo Luqueño y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Auriazul y el Albiverde juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Erico Galeano de Capiatá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Sportivo Luqueño y Rubio Ñu disputan hoy la octava ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Albiverde juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá: dirige Alipio Colmán con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño: volver al triunfo

Sportivo Luqueño quiere regresar a la victoria después del empate 1-1 con Sportivo Trinidense resultado que cortó la racha de dos triunfos consecutivos. El Auriazul de Lucas Barrios ocupa el décimo lugar de la tabla de posiciones: suma 10 puntos y está a 10 unidades del puntero Olimpia. Para acortar la diferencia, los luqueños están obligados a ganar.

LUQUEÑO & GUARANI 23-02-2026 DEPORTES ARCENIO ACUÑA

Rubio Ñu: mantener la buena racha

Rubio Ñu busca extender la buena racha en el campeonato. El Albiverde de Gustavo Morínigo acumula dos victorias seguidas por primera vez desde el regreso a la máxima categoría: 1-0 a Libertad en La Huerta y 2-0 a San Lorenzo en La Arboleda. Por dividir distinto, los ñuenses están momentáneamente fuera de la zona de descenso a la División Intermedia.

Rodi Ferreira (i) y Brian Blasi, jugadores de Rubio Ñu, celebran un gol en el partido frente a San Lorenzo por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Rodi Ferreira (i) y Brian Blasi, jugadores de Rubio Ñu, celebran un gol en el partido frente a San Lorenzo por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Paul Riveros, Ángel Benítez, Álvaro Martínez; Thiago Franco, Fernando Benítez, Sebastián Quintana, Giovanni Bogado; Kevin Pereira e Iván Maggi.

La formación de Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Braian Blasi, Javier Vallejos, Rodrigo Alborno; Rodrigo Rojas, Ángel Lucena Cardozo, Fernando Martínez, Mauricio Roldán; William Mendieta y Estiven Pérez.