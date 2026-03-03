San Lorenzo: Vergonzosa campaña rayadita

El principal problema en el Sportivo San Lorenzo pasa por la conformación del plantel, carente de jerarquía. Bajo la conducción técnica de Sergio Orteman sufrió cuatro caídas en fila. Después llegó Julio César Cáceres, con el que logró el único punto.

El actual estratega acudió a la conferencia del domingo para cumplir. Si fuese por una cuestión voluntaria, no hubiese asistido.

“No demostramos estar a la altura”, indicó el profesional, que comenzó con éxito su carrera en Olimpia, luego tuvo dos etapas en Luqueño, una regular y otra mala. Ahora no está pasando bien.

“Lo que el club necesita es jugadores con categoría y apoyar a los chicos”, significó Cáceres, quien señaló que contra el Guma hubo una gran diferencia, reflejada lógicamente en el marcador.