Expreso con lo justo: Olimpia derrotó 1-0 a Trinidense y avanza a la fase de grupos de la Sudamericana

Gastón Olveira, figura determinante

A Olimpia le costó, pero sacó adelante un duro partido ante Trinidense que peleó hasta el final.

Lea más: Sportivo Trinidense vs. Olimpia: resultado, resumen y gol

El Expreso no detiene su marcha y avanza a la fase de Grupos de la Sudamericana luego de vencer por la mínima a Triqui 1-0, con Gastón Olveira que volvió a ser el héroe y protagonista de la clasificación.

Ambos equipos protagonizaron un encuentro de alto ritmo y gran intensidad, incluso por encima de lo que suele verse en una jornada del torneo local.

El incentivo económico y la importancia del compromiso llevaron a que Trinidense y Olimpia disputaran cada balón con máxima concentración, ofreciendo un duelo parejo y muy dinámico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conjunto de Trinidense fue el que generó las ocasiones más claras, pero no logró traducirlas en el marcador. Los intentos de Clementino, Romero, De la Cruz y Báez encontraron siempre la respuesta segura del arquero decano Gastón Olveira, quien terminó siendo una de las grandes figuras de la noche al sostener su arco en cero con intervenciones decisivas.

En el lado franjeado, Iván Leguizamón y Hugo Quintana casi no tuvieron participación durante la primera etapa. Sin embargo, Olimpia supo aprovechar un error de rival para marcar la diferencia. Tras una proyección por izquierda de Coyote Rodríguez, llegó un centro al área que intentó despejar el defensor Cañete, pero el balón quedó en poder de Rubén Lezcano (ausente hasta ese momento). El mediocampista controló con gran calidad dentro del área y definió con precisión para colocar el 1-0.

En la segunda mitad Triqui no se quedó atrás y fue a buscar el empate, incluso hasta tuvo un doble nueve con Chiquito Giménez quien había ingresado para acompañar a Clementino. Luego el ingreso de Camacho complicó aún más la defensa del Decano. Y las intervenciones de Olveira cada vez fueron más significativas. Olimpia sin ser arrollador consigue avanzar y Triqui se despide dando lo mejor que tuvo.

A aguardar el sorteo de grupos

Tras asegurar su lugar en la siguiente instancia, Olimpia ahora centra su atención en el sorteo de la fase de grupos, en la que compartirá escenario con otros 31 equipos.

El evento se llevará a cabo el jueves 19 de marzo, desde las 20:00, en la sede de la Conmebol, en Luque.

Cabe destacar que el sorteo de la Copa Sudamericana se realizará previamente al de la Libertadores.

Hasta el momento ya se encuentran confirmados 12 equipos provenientes de Argentina y Brasil, mientras que otros 16 surgirán de la fase previa –en la que se enfrentan clubes del mismo país– y los últimos cuatro serán los perdedores de la Fase 3 de la Libertadores.

La fase de grupos se pondrá en marcha en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Posteriormente, el calendario tendrá una pausa por el Mundial 2026, y los playoffs de los octavos de final comenzarán el 21 de julio, marcando el reinicio de la competencia continental.