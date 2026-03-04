Sportivo Trinidense vs. Olimpia: filtro local de la Copa Sudamericana en vivo

La Fase Preliminar de la Sudamericana no admite distracciones. Bajo el formato de partido único, el ganador sellará su boleto directo a la fase de grupos, asegurando ingresos económicos y competencia continental. Por el contrario, para el perdedor, el sueño internacional terminará esta misma noche. En caso de paridad al cabo de los 90 minutos, el clasificado se definirá de forma dramática desde el punto penal.

El choque táctico promete ser intenso. El Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez llega con la chapa de favorito y la obligación histórica de avanzar, mientras que el Sportivo Trinidense de José Arrúa busca dar el gran golpe y demostrar que su crecimiento en los últimos años no es casualidad. El arbitraje estará a cargo del chileno Piero Maza, quien contará con el respaldo del uruguayo Leodán González en el VAR.

Ambos equipos ya se vieron las caras este año. Fue el pasado 1 de febrero por el torneo Apertura, en un vibrante encuentro que terminó con victoria franjeada por 3-2. En aquella ocasión, los goles de Hugo Quintana, Adrián Alcaraz y un infortunio en propia puerta de Diego Melgarejo le dieron los tres puntos al Decano, mientras que Pedro Zarza y Clementino González descontaron para un Auriazul que hoy buscará cambiar la historia.

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

20:15 Olimpia, con once definido

El conductor franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez anuncia el siguiente once para medirse con Sportivo Trinidense: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfar, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Iván Leguizamón. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Sportivo Trinidense en el Estadio Defensores del Chaco.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/Mwkd75lELH — Club Olimpia (@elClubOlimpia) March 4, 2026

20:15 Trinidense, con equipos confirmado

El entrenador de la Cruz Amarilla, José Gabriel Arrúa presentará el siguiente equipo para enfrentar Olimpia: Matías Dufour; Axel Cañete, César Benítez, Agustín da Silveira y Sergio Mendoza; Fernando Romero, Tomás Rayer, Gustavo Viera, Luis de la Cruz y Ronaldo Báez; Clementino González. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

20:00 Sportivo Trinidense vs. Olimpia, el pase continental del semestre

Sportivo Trinidense y Olimpia disputan hoy la primera serie paraguaya en la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El Triki y el Decano juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.

19:45 La formación de Olimpia para buscar la clasificación a fase de grupos

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Trinidense en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido el equipo: hay cambios y Rubén Lezcano arranca de titular.

19:30 A qué hora juega Trinidense vs. Olimpia y dónde ver hoy en vivo

Sportivo Trinidense y Olimpia disputan hoy la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

19:15 Trinidense-Olimpia, al todo o nada

Sportivo Trinidense y Olimpia protagonizarán esta noche en el Defensores del Chaco, a las 21:30, un partido de eliminación directa por un lugar en la fase de grupos de la vigesimoquinta edición de la Copa Sudamericana.

