Libertad vs. Sportivo Luqueño, el segundo partido de la fecha 9

Libertad y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 9 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo y el Auriazul juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Conduce Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad, por un segundo triunfo seguido

Libertad quiere encadenar por primera vez una segunda victoria en la temporada. El Gumarelo de Francisco Arce goleó 7-0 a San Lorenzo en la ronda pasada y cortó la racha de 5 juegos sin victorias, con 3 derrotas consecutivas. A un mes para el debut en Copa Libertadores 2026, el Repollero marcha décimo con 8 puntos, a 12 unidades de Olimpia.

Sportivo Luqueño estrena a Pedro Sarabia

Sportivo Luqueño empieza hoy el segundo ciclo de Pedro Sarabia. El entrenador de 50 años reemplazó a Lucas Barrios, quien renunció al cargo luego de la caída 1-0 ante Rubio Ñu en la jornada anterior. El Auriazul arrastra dos cotejos sin ganar (1 empate y 1 derrota) y ocupa el décimo lugar de la tabla con 10 puntos, a 10 unidades de Olimpia.

La formación de Libertad vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Elías Díaz, Néstor Giménez; Alan Benítez, Álvaro Campuzano, Amín Molonas, Matías Espinoza; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Ángel Benítez, Paul Riveros, Sebastián Maldonado; Aldo Maíz, Ferando Benítez, Sebastián Quintana, Giovanni Bogado; Iván Maggi y Thiago Franco.