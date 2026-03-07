Fútbol
07 de marzo de 2026 - 15:21

Libertad vs. Sportivo Luqueño, el segundo partido de la fecha 9

Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Libertad y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gumarelo y el Auriazul juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en La Huerta de Asunción.

Por ABC Color

Libertad y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 9 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo y el Auriazul juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Conduce Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad, por un segundo triunfo seguido

Libertad quiere encadenar por primera vez una segunda victoria en la temporada. El Gumarelo de Francisco Arce goleó 7-0 a San Lorenzo en la ronda pasada y cortó la racha de 5 juegos sin victorias, con 3 derrotas consecutivas. A un mes para el debut en Copa Libertadores 2026, el Repollero marcha décimo con 8 puntos, a 12 unidades de Olimpia.

Sportivo Luqueño estrena a Pedro Sarabia

Sportivo Luqueño empieza hoy el segundo ciclo de Pedro Sarabia. El entrenador de 50 años reemplazó a Lucas Barrios, quien renunció al cargo luego de la caída 1-0 ante Rubio Ñu en la jornada anterior. El Auriazul arrastra dos cotejos sin ganar (1 empate y 1 derrota) y ocupa el décimo lugar de la tabla con 10 puntos, a 10 unidades de Olimpia.

La formación de Libertad vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Elías Díaz, Néstor Giménez; Alan Benítez, Álvaro Campuzano, Amín Molonas, Matías Espinoza; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Ángel Benítez, Paul Riveros, Sebastián Maldonado; Aldo Maíz, Ferando Benítez, Sebastián Quintana, Giovanni Bogado; Iván Maggi y Thiago Franco.