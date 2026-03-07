Triunfo corto, pero valioso: Libertad 1-Sportivo Luqueño 0

Mejoría del Auriazul, pero sin resolución

Libertad pudo sacar una ventaja ajustada sobre Luqueño y conquistar su segundo triunfo consecutivo; el panorama es distinto para el conjunto auriazul, que si bien mostró señales de mejoría en su rendimiento, no logró traducirlo en el marcador y con esta derrota se acerca más a la zona de descenso, una situación que comienza a generar preocupación.

Lea más: Con doblete de Cecilio Domínguez, Cerro Porteño logra hilar su tercer tiempo

Sportivo Luqueño mostró una leve superioridad durante la primera mitad, generando las ocasiones más claras del encuentro.

Maggi contó con dos oportunidades importantes para abrir el marcador, pero no logró concretarlas y el conjunto visitante dejó pasar la chance de irse en ventaja al descanso.

Por el lado de Libertad, la apuesta táctica de ubicar a Alan Benítez y Matías Espinoza como volantes con proyección ofensiva buscaba sumar presencia en el área rival.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la propuesta no terminó de dar resultados, en gran parte por la falta de resolución de Melgarejo y Aguilar, quienes se mostraron incómodos en las llegadas al área auriazul.

En el segundo tiempo las variantes de Arce fueron claves para inclinar la balanza, Matías Rojas, Chori Martínez y Hernesto Caballero le dieron más experiencia al manejo durante el juego y una jugada fue suficiente para abrir el marcador.

Tiro de esquina de Rojas a la cabeza de Viera que baja el balón para Giménez y este descarga para Molinas que de frente saca un remate que se desvía levemente en Maggi y termina en gol, el único del partido para el triunfo de Libertad. Luqueño intentó reaccionar sobre el final, pero sin efectividad.

Balance de los técnicos: Pedro Sarabia y Francisco Arce

El nuevo entrenador de Sportivo Luqueño, Pedro Alcides Sarabia (50 años), señaló que busca consolidar un equipo en defensa y con presión alta para recuperar rápido el balón y generar ventajas.

Destacó que esa idea se vio principalmente en el primer tiempo, donde su equipo logró incomodar al rival mediante la presión “Nuestra idea es clara, mantener nuestro arco en cero y con la presión lograr sacar ventaja”, mencionó.

Por su parte, el técnico de Libertad, Francisco Arce (54), calificó el triunfo como justo y señaló que era necesario sumar para respaldar la victoria anterior. Además, elogió a Sarabia como entrenador y expresó preocupación por la situación del defensor Alexis Duarte, quien tuvo una rotura de ligamentos en el partido pasado. “Conseguimos una victoria justa, necesitábamos ganar hoy (ayer) para confirmar lo de la fecha pasada”.