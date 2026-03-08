2 de Mayo golpea a Rubio Ñu en La Arboleda

Expulsión de Blasi cambió el juego

Sportivo 2 de Mayo supo aprovechar la ventaja numérica y consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar por 1-0 a Rubio Ñu en La Arboleda, por la novena fecha del torneo Apertura.

El conjunto pedrojuanino, que llegaba golpeado tras su eliminación de la Copa Libertadores, logró recuperarse y sumar tres puntos importantes fuera de casa.

El “Gallo” sacó provecho del hombre de más en cancha para inclinar el trámite y quedarse con una victoria ajustada. Sin dudas la expulsión de Brian Blasi cambió la historia del juego.

Del otro lado, el equipo ñuense no pudo sostener la buena racha con la que llegaba al compromiso, ya que acumulaba tres triunfos consecutivos, pero esta vez no logró manejar el partido ni revertir el resultado ante su público.

En la primera etapa no se registraron demasiadas situaciones claras de gol. La intensa lluvia caída antes del inicio del encuentro dejó el terreno de juego pesado, lo que dificultó el desarrollo del partido y obligó a los futbolistas a realizar un gran desgaste físico.

En la segunda mitad llegó el punto de inflexión del compromiso con la expulsión de Brian Blasi. En una pelota dividida, Alexis Fariña llegó primero al balón y el defensor ñuense impactó con una fuerte plancha. Tras la revisión del VAR, el árbitro decidió sancionar roja directa.

A partir de ese momento 2 de Mayo pasó a tener mayor protagonismo en ofensiva. Las variantes también resultaron claves para el conjunto pedrojuanino.

Los ingresos de Elías Alfonso y Diego Acosta, habituales titulares, le dieron mayor profundidad al ataque. En contrapartida, se sintió la ausencia de Brahian Ayala, quien sufrió una rotura de ligamentos días atrás durante un entrenamiento.

El único gol del encuentro nació de una buena acción por el sector derecho. Fariña avanzó con decisión y envió un centro preciso al área, donde Acosta apareció para definir de primera y, con gran categoría, marcando el tanto que le dio la victoria al “Gallo”.

Pese a la inferioridad numérica, Rubio Ñu no bajó los brazos y fue en busca del empate. El conjunto ñuense generó un par de aproximaciones peligrosas en los minutos finales, pero la falta de precisión en los últimos metros le impidió llegar a la igualdad.

Diego Acosta: “Una victoria muy sufrida”

El delantero Diego Acosta (23 años), figura y autor del gol del triunfo de Sportivo 2 de Mayo en La Arboleda, destacó el esfuerzo del equipo para conseguir los tres puntos en un partido muy disputado.

“Fue una victoria bastante sufrida. Nuestra intención siempre es estar en lo más alto y vamos a tratar de enfocarnos en cada partido para tener nuevamente la oportunidad de jugar una copa internacional”, expresó el atacante, quien terminó siendo el protagonista de la noche al marcar el único tanto del encuentro.

“Uno debe estar preparado para revertir este tipo de partidos, los que estamos en el banco debemos estar listos para solucionar los partidos que son así de difíciles, y bueno, se me dio a mí y muy feliz por eso”, sostuvo el atacante.

“La intensión es dejar en alto siempre a la ciudad de Pedro Juan, ese es nuestro objetivo, tenemos un gran plantel para ello”, finalizó.