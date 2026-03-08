Fútbol
08 de marzo de 2026 - 10:54

A qué hora juega hoy Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo y dónde ver en vivo

El volante ofensivo de Olimpia, Rubén Lezcano celebra el tanto ganador en el duelo ante el Sportivo Trinidense, en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.Fernando Romero

Olimpia y Sportivo San Lorenzo disputan hoy el primer partido del domingo, correspondiente a la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

El puntero Olimpia y el colista Sportivo San Lorenzo se enfrentan hoy por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Franjeado” de Pablo “Vitamina” Sánchez y el “Rayadito” de Julio César Cáceres juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.