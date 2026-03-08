Olimpia-San Lorenzo, choque de realidades opuestas en el Defensores

El líder, Olimpia, se mide esta tarde ante el colista del torneo, Sportivo San Lorenzo, en el partido que da inicio a la cartelera dominical de la novena fecha del Apertura 2026. La cita entre el “Decano” y el “Rayadito” está marcada para las 18:30 en el Estadio Defensores del Chaco. La justicia deportiva estará a cargo de Carlos Paul Benítez, quien contará con el respaldo de José Natael Méndez en la cabina del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia, con la misión de volver a tomar distancia

Olimpia llega a esta novena fecha en un estado de gracia total. Bajo la conducción de Pablo “Vitamina” Sánchez, el Franjeado no solo aseguró recientemente su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras superar al Sportivo Trinidense en el filtro casero, sino que se mantiene como el único invicto del torneo local. Hoy, ante el colista Sportivo San Lorenzo, el Decano tiene un objetivo claro: recuperar la ventaja en la cima. Tras la victoria de ayer de Cerro Porteño ante Guaraní, el Ciclón se puso a solo tres unidades, por lo que una victoria franjeada a las 18:30 en el Defensores será clave para mantener la distancia y el dominio absoluto en el Apertura.

San Lorenzo y el objetivo de poner fin a la mala racha

Por su parte, el Sportivo San Lorenzo atraviesa un panorama crítico en su retorno a la máxima categoría. El “Rayadito”, bajo la dirección técnica de Julio César Cáceres, firma la peor campaña del torneo con apenas un punto cosechado en ocho presentaciones, que fue producto del empate ante Trinidense en la sexta fecha). Esta crisis deportiva ya derivó en fuertes sacudidas internas, destacando la reciente rescisión de contrato de Iván Torres, un referente del plantel. La situación es alarmante: el equipo de la Ciudad Universitaria está comprometiendo seriamente su promedio y su permanencia en la élite de forma prematura.

Antecedentes del duelo entre Olimpia y Sportivo San Lorenzo

La formación de Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Rubén Lezcano y Adrián Alcaraz.

La formación de Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Maximiliano García, Luis Fernando Cáceres, Mario López Quintana y Pablo Aveiro; Tobías Jara, Hugo González, Aldo Quiñónez y Héctor Villamayor; Axel Galeano y Crishian Colmán.