Fútbol
08 de marzo de 2026 - 10:56

A qué hora juega hoy Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Celebración del delantero de Rubio Ñu, Estiven Pérez junto a sus compañeros, tras marcar el tanto ganador ante Libertad. FERNANDO ROMERO

Rubio Ñu y Sportivo 2 de Mayo disputan el segundo partido dominical, correspondiente a la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo disputan hoy la novena ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Albiverde de Gustavo Eliseo Morínigo y el Gallo Norteño de Eduardo Ledesma juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Arboleda del barrio Santísima Trinidad de Asunción. Dirige Álvaro Giménez con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo:<b> </b>¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.