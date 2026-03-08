Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo: minuto a minuto en vivo

Bajo la batuta estratégica de Pablo Sánchez, el “Decano” atraviesa una primavera futbolística. Tras sellar su pasaporte a la fase de grupos de la Copa Sudamericana dejando en el camino a Sportivo Trinidense, el Franjeado ahora enfoca sus cañones en el plano local. Siendo el único invicto del certamen, la misión de hoy es matemática y psicológica: responder al triunfo de ayer de Cerro Porteño (que venció a Guaraní) y restablecer la brecha en la tabla. Con el “Ciclón” a solo tres unidades de distancia, la victoria es el único camino para que Olimpia sostenga su ventaja al frente de la clasificación.

En la otra acera, el panorama del equipo de la Ciudad Universitaria es desolador. En su regreso a la división de honor, el Sportivo San Lorenzo de Julio César Cáceres no logra hacer pie, firmando una campaña con un punto de 24 posibles (cosechado aquel lejano empate ante Trinidense en la sexta jornada). La crisis no es solo deportiva, sino estructural. La reciente y ruidosa rescisión de contrato de Iván Torres, uno de los referentes que tenía en el vestuario, dejó cicatrices profundas en un plantel que parece haber perdido el rumbo. El “Santo”, es el más comprometido en la tabla de promedios y la sombra del descenso prematuro empieza a amenazar al club.

La fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 bajó el telón, dejando definida la nómina de los clubes que integrarán la fase de grupos. Tras superar el filtro doméstico, el fútbol paraguayo contará con dos representantes de realidades distintas pero objetivos cumplidos: el histórico Olimpia y debutante Recoleta FC. Con los boletos asegurados, la expectativa se traslada ahora a la sede de la Conmebol, donde el sorteo determinará el destino de los clasificados.

La clasificación de Olimpia la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 trajo consigo una doble satisfacción para el pueblo decano. Más allá del triunfo por la mínima ante Sportivo Trinidense que selló el objetivo internacional, la noche en el Defensores del Chaco quedó marcada por el reestreno de un “hijo de la casa”: Richard “Cachorro” Sánchez.

La clasificación de Olimpia a la fase de grupos de la Copa Sudamericana representa un respiro que trasciende lo estrictamente deportivo. El triunfo de anoche ante Sportivo Trinidense no solo instaló al equipo en la siguiente instancia del certamen, sino que activó un importante flujo de ingresos que servirá como un alivio financiero para las arcas de la institución franjeada.

El arco de la selección de Paraguay sumó oficialmente una opción. Gastón Olveira, portero y referente de Olimpia, juró este jueves en el Palacio de Justicia como ciudadano paraguayo, completando así el proceso de naturalización que lo deja a disposición inmediata de Gustavo Alfaro para el siguiente combo de amistosos, en el que la Albirroja enfrentará primero a Grecia, el viernes 27 de marzo, y a Marruecos el martes 31 del presente mes.

En medio de la profunda crisis deportiva, en el Sportivo San Lorenzo se presenta un problema interno que involucra al experimentado Iván Arturo Torres (35).

Gastón Olveira es ciudadano paraguayo: el arquero de Olimpia juró en el Palacio de Justicia y está a disposición de Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay.

Gastón Olveira jura hoy como paraguayo. El arquero uruguayo fue figura en el triunfo 1-0 de Olimpia sobre Sportivo Trinidense y clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Tras sellar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana con un trabajado triunfo ante Sportivo Trinidense, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, pasó por los micrófonos de Cardinal Deportivo. En una charla distendida, el estratega analizó el presente del Decano, la gestión del vestuario y su filosofía táctica basada en la “simpleza”.

