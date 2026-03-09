Gustavo Gómez, el jugador con más títulos en la historia de Palmeiras

Con este nuevo éxito, el “Espartano” alcanzó la impresionante cifra de 13 títulos oficiales, superando cualquier registro previo en el club. Su vitrina personal es un testamento de la era dorada de Palmeiras, destacando las Copas Libertadores de 2020 y 2021, la Recopa Sudamericana de 2022 y un dominio doméstico implacable con los Brasileirãos de 2018, 2022 y 2023. A estos logros se suman la Copa do Brasil 2020, la Supercopa do Brasil 2023 y un repóker de títulos estaduales obtenidos en 2020, 2022, 2023, 2024 y este reciente de 2026.

Más allá de la acumulación de medallas, el peso del oriundo de San Juan Bautista Misiones se mide por el brazalete que porta con autoridad. Bajo la gestión del portugués Abel Ferreira, y tras la salida de Felipe Melo en 2022, el paraguayo se convirtió en el capitán definitivo. Con esta consagración, ya son 10 los trofeos que levanta como líder absoluto del plantel, distanciándose de figuras históricas de la talla de Ademir da Guia, César Sampaio y Junqueira, quienes ostentan siete consagraciones cada uno en dicha condición.

Al alcanzar su quinta corona estatal, el también capitán de la selección paraguaya de fútbol igualó la marca de Raphael Veiga (quien partió al América de México) como el segundo jugador con más títulos del Paulistão en la historia del club. Asimismo, el defensor sigue devorando estadísticas: con 16 finales disputadas, comparte el récord histórico de presencias en definiciones con Veiga. En el apartado de longevidad, sus 363 partidos con la camiseta del Palmeiras lo sitúan ya como el tercer jugador con más encuentros disputados en lo que va del siglo XXI.