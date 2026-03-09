Mauricio y la chance de ser convocado: “Sería un sueño hecho realidad”

Para el mediocampista nacido en São Paulo, pero de profundas raíces guaraníes por parte de su padre —oriundo de Ciudad del Este—, el proceso burocrático fue una prueba de paciencia que finalmente dio frutos. Al respecto, el futbolista expresó que es una ansiedad que tiene y que ahora logró sacarla, ya que hace tiempo que la buscaba y desde el año pasado estaba tramitando su documentación paraguaya. “Es una ansiedad que tengo, ahora logré sacarla; hace tiempo que la buscaba, desde el año pasado estaba tramitando mi documentación paraguaya”

El volante ofensivo no solo ve la nacionalidad como un trámite legal, sino como el puente hacia un objetivo profesional y personal que involucra a todo su entorno cercano. “Entonces, sí tengo ese sueño, sé que está cerca; lo que me queda es trabajar. Si ellos logran mirar un poco mi fútbol y ver que estoy rindiendo bien y puedo ayudar a la selección, espero que sea un honor y, con seguridad, sería un sueño hecho realidad, no solo mío sino también de mi familia”, afirmó con contundencia el volante ofensivo.

Los números respaldan la ilusión del jugador del Verdão. Su inicio de temporada es impecable, habiendo disputado los 9 partidos del Paulistão y las primeras cuatro fechas del Brasileirão, registrando un aporte de tres goles y una asistencia. Debido a esta regularidad, Magalhães Prado se perfila como uno de los candidatos principales para integrar la lista de convocados en el combo de amistosos previos a la Copa del Mundo. Paraguay se medirá ante Grecia el viernes 27 de marzo a las 16:00 en Atenas, y posteriormente enfrentará a Marruecos el martes 31 del presente mes, a las 15:00, en la ciudad de Lens.