Arbitraje: Juan Gabriel, el más afinado

El promedio de Juan Gabriel Benítez es 6,14, en 7 partidos dirigidos. La segunda casilla es ocupada por David Elías Ojeda (8 juegos), Álvaro Giménez (5) y Giancarlos Celestino Juliadoza (2), que tienen 6.

En las ubicaciones posteriores están Mario Díaz de Vivar, Derlis Benítez, Blas Antonio Romero, Carlos Paul Benítez, Derlis López, Alipio Colmán y Aldo Quiñónez, quien tuvo una sola presentación, con calificación 5.

Este escalafón es elaborado mediante las evaluaciones de los componentes del staff deportivo de nuestro medio.

* Compromiso renovado. La empresa Kemsa, representante en el país de destacadas marcas deportivas internacionales, y el Círculo Paraguayo de Árbitros de Fútbol extendieron su alianza mediante las cuales los jueces seguirán utilizando, por décimo segunda temporada, las coloridas prendas y calzados del sello italiano Lotto.