12 de marzo de 2026 - 18:14

Arbitraje: Juan Gabriel, el más afinado

José Cabañas, Joel Martínez, Daniel Schvartzman, Ricardo Grance (sentados), Noelia Cabrera, Lizardo Almada, Fiorella Rivas, Blas Medina y Lorena Miranda, durante el acto de este jueves en Kemsa.ARCENIO ACUÑA

Cumplidas nueve rondas del Apertura 2026, el mundialista Juan Gabriel Benítez comanda el ranking arbitral de ABC, en tanto que Aldo Quiñónez marcha en el último puesto (undécimo).

Por ABC Color

El promedio de Juan Gabriel Benítez es 6,14, en 7 partidos dirigidos. La segunda casilla es ocupada por David Elías Ojeda (8 juegos), Álvaro Giménez (5) y Giancarlos Celestino Juliadoza (2), que tienen 6.

En las ubicaciones posteriores están Mario Díaz de Vivar, Derlis Benítez, Blas Antonio Romero, Carlos Paul Benítez, Derlis López, Alipio Colmán y Aldo Quiñónez, quien tuvo una sola presentación, con calificación 5.

Este escalafón es elaborado mediante las evaluaciones de los componentes del staff deportivo de nuestro medio.

* Compromiso renovado. La empresa Kemsa, representante en el país de destacadas marcas deportivas internacionales, y el Círculo Paraguayo de Árbitros de Fútbol extendieron su alianza mediante las cuales los jueces seguirán utilizando, por décimo segunda temporada, las coloridas prendas y calzados del sello italiano Lotto.