Ameliano-Guaraní, duelo de necesitados en Villeta

Sportivo Ameliano recibe esta noche a Guaraní en el duelo que completará la décima jornada del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol paraguayo. El compromiso entre la “V” azulada y el “Legendario” está marcado para las 18:30, hora de nuestro país, y tendrá como escenario La Fortaleza del Pikysyry, ubicada en la ciudad de Villeta. La conducción arbitral estará a cargo de Álvaro Giménez, quien contará con el respaldo de Carlos Paul Benítez desde el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Ameliano y la urgencia de sumar de a tres

El Sportivo Ameliano atraviesa una fase crítica en el certamen, acumulando ya cuatro partidos sin conocer la victoria, con un saldo de dos empates y dos derrotas. A pesar de la buena propuesta futbolística de la “V” azulada bajo la dirección técnica de Roberto Nanni, este rendimiento no se traduce en resultados positivos. Esta sequía de triunfos empujó al equipo a la zona roja de la tabla de promedios, donde hoy comparte situación crítica con el recién ascendido Sportivo San Lorenzo.

El elenco, que actualmente tiene su base en la compañía Naranjaisy de la ciudad de Villeta, viene de sufrir un duro golpe anímico tras ceder un empate a domicilio ante Recoleta FC. En dicho encuentro, la victoria se escapó en la última acción del duelo, lo que privó al equipo de sumar tres puntos vitales en su lucha por la permanencia. Ante este escenario, un triunfo en la jornada de hoy se vuelve crucial, ya que le permitiría igualar el promedio del Sportivo Luqueño, rival directo que se encuentra actualmente en el límite de la zona de descenso.

Guaraní y la<b> </b>necesidad de abandonar la parte baja de la tabla

Por su parte, Guaraní continúa sin encontrar el protagonismo que su historia le exige. Tras una prematura eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores a manos del club uruguayo Juventud de Las Piedras, el elenco Aborigen, bajo la conducción técnica de Víctor Ceferino Bernay, se ha quedado únicamente con el frente doméstico como prioridad absoluta para este primer semestre.

Esta situación obliga al equipo a centrar toda su artillería en el torneo Apertura 2026, donde, sin embargo, persiste una fase de marcada irregularidad. El “Indio” arrastra ya tres fechas consecutivas sin poder sumar de a tres, producto de un empate y dos derrotas. Estos números provocaron una caída libre en la tabla de posiciones, situando al equipo en la parte baja de la clasificación y superando únicamente al colista, Sportivo San Lorenzo, y al penúltimo, Sportivo 2 de Mayo.

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La formación de Sportivo Ameliano vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Hugo Fabián Franco, Julio González Trinidad, Luca Falabella y Jesús Abel Paredes; Fabrizio Portillo, Jonathan Benítez, Valentín Larralde y Raúl Cabral; Elvio Vera y Alcides Ávalos.

La formación de Guaraní vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Alcides Barbotte, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Patricio Tanda y Matías López; Derlis Rodríguez e Iván Ramírez Ferreira.