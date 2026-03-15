Nacional-Rubio Ñu abre la jornada dominical en “La Visera”

Nacional recibe hoy a Rubio Ñu en un duelo de realidades opuestas pero con una urgencia compartida: sumar de a tres. El encuentro, correspondiente a la décima jornada de la Primera División, se disputará a las 18:30 en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero. La justicia deportiva estará a cargo de Juan Gabriel Benítez, con el respaldo de José Armoa en el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional y el objetivo de ir recuperando el terreno perdido

Nacional atraviesa un bache de rendimiento que contrasta drásticamente con su arrollador inicio de temporada. Tras haber liderado el certamen en las primeras jornadas, el conjunto Tricolor se encuentra sumergido en una fase de irregularidad que ha enfriado las altas expectativas iniciales.

El equipo dirigido por Felipe Ariel Giménez no solo sufrió el golpe de quedar fuera de la Copa Sudamericana frente a Recoleta FC, sino que tampoco ha logrado enderezar el rumbo en el torneo local, su único frente en este primer semestre. Actualmente, La Academia arrastra una racha de cuatro empates consecutivos, una secuencia que le costó perder el liderato ante Olimpia, que ahora le saca 8 puntos de ventaja, y ceder el segundo puesto a Cerro Porteño, que se distancia a 4 unidades.

Ante este panorama, asegurar los puntos en casa hoy se vuelve fundamental. Sumar de a tres no es solo una opción, sino una necesidad vital para evitar que los puestos de vanguardia se vuelvan inalcanzables y rescatar las aspiraciones de un equipo que, al inicio del torneo, prometía pelear en lo más alto.

Rubio Ñu y la misión de retomar la ruta victoriosa

Por su parte, Rubio Ñu viene cumpliendo con una campaña enfocada en su meta primordial: asegurar la permanencia en la categoría. Aunque su reciente caída ante el Sportivo 2 de Mayo frenó el impulso que traía el equipo, el balance general sigue siendo positivo para el conjunto dirigido por Gustavo Eliseo Morínigo.

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Antes de este tropiezo, el “Albiberde” había logrado una racha de cuatro partidos invicto, producto de un empate y tres victorias consecutivas. Estos resultados fueron claves para disparar su promedio, permitiéndole no solo abandonar la zona de descenso, sino también tomar una distancia considerable de la temida “zona roja”.

En su condición de recién ascendido, el “Laureado” cuenta con una ventaja, al dividir su promedio por una sola temporada, tiene la oportunidad de escalar posiciones de forma más acelerada que aquellos clubes que arrastran el peso de tres campañas anteriores. Aprovechar esta volatilidad numérica será determinante para consolidar su lugar en la división de honor.

La formación de Nacional vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Juan Segundo Feliú, Alexis Cañete, Mauro Coronel y Fernando Díaz; Alejandro Samudio, Roberto Ramírez, Leandro Meza, Josué Colmán y Richard Prieto; Ignacio Bailone.

La formación de Rubio Ñu vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Javier Vallejos, Jorge González Vázquez y Rodrigo Alborno; Rodrigo Rojas, Ángel Cardozo Lucena, Fernando Martínez y Carlos Giménez; Mauricio Roldán y Estiven Pérez.