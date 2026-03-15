15 de marzo de 2026 - 11:06

A qué hora juega hoy Ameliano vs. Guaraní y dónde ver en vivo

Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Libertad por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero

Sportivo Ameliano y Guaraní disputan hoy la décima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Ameliano y Guaraní disputan hoy el décimo capítulo del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La “V” azulada de Roberto Nanni y el Aborigen de Víctor Ceferino Bernay juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta. Conduce Álvaro Giménez con el VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Sportivo Ameliano vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Ameliano vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.