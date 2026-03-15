A qué hora juega hoy Nacional vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo

Nacional y Rubio Ñu disputan hoy la décima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Tricolor” de Felipe Giménez y el “Albiverde” de Gustavo Eliseo Morínigo juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Barrio Obrero en Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

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Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Nacional vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

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