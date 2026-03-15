A qué hora juega hoy Nacional vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo

Nacional y Rubio Ñu disputan hoy la décima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Tricolor” de Felipe Giménez y el “Albiverde” de Gustavo Eliseo Morínigo juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Barrio Obrero en Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Nacional vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 18:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 21:30 horas
España: 22:30 horas
Bélgica: 22:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Nacional vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Nacional vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.