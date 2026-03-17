Fútbol
17 de marzo de 2026 - 10:00

A qué hora juega hoy Olimpia vs. Luqueño y dónde ver en vivo

El uruguayo Alejandro Silva, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El uruguayo Alejandro Silva, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arcenio Acuña

Olimpia y Sportivo Luqueño disputan hoy la última fecha de la primera rueda del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el Auriazul de Pedro Sarabia juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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