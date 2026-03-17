Fútbol
17 de marzo de 2026 - 09:42

A qué hora juega San Lorenzo vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Los jugadores de San Lorenzo celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

San Lorenzo y 2 de Mayo disputan hoy el primer partido de la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

San Lorenzo y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy la fecha 11 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito de Julio César Cáceres y el Gallo norteño de Eduardo Ledesma juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Conduce Giancarlos Juliadoza con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

San Lorenzo vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

San Lorenzo vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

San Lorenzo vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.