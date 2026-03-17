San Lorenzo vs. 2 de Mayo: arranca la fecha 11 del Apertura

San Lorenzo y 2 de Mayo disputan hoy el primer partido de la última fecha de la rueda inicial del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito y el Gallo juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Arbitra Giancarlos Juliadoza con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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San Lorenzo va por el primer triunfo

San Lorenzo quiere ganar por primera vez en el campeonato. El Rayadito de Julio César Cáceres, quien reemplazó a Sergio Orteman luego de la cuarta jornada, es el único equipo que no triunfó en el certamen: registra 3 empates y 7 derrotas y ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con solo 3 unidades. Además, es duodécimo en la clasificación del promedio con 0,300.

2 de Mayo busca volver a la victoria

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero busca retornar a la senda del triunfo después de la derrota 2-0 ante Libertad que cortó la racha de dos victorias seguidas. El Gallo de Eduardo Ledesma, sin competencia internacional por el resto del año, está penúltimo con 8 puntos: con un duelo pendiente ante Guaraní (regularizan el 25 de marzo), tiene 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas.

La formación de San Lorenzo vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Leandro Esteche, Mario López, Alexis Doldán, Carlos Meza; Tobías Jara, Hugo González, Bruno Piñatares, Aldo Quiñónez, Axel Galeano; Cristian Colmán.

La formación de 2 de Mayo vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Miguel Barreto, Juan Camilo Saiz, César Castro; Pedro Delvalle, Óscar Romero, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Henry Riquelme; Rodrigo Ruiz Díaz.