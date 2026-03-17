Fútbol
17 de marzo de 2026 - 15:51

San Lorenzo vs. 2 de Mayo: arranca la fecha 11 del Apertura

Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.@CopaDePrimera

San Lorenzo y 2 de Mayo disputan hoy la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Rayadito y el Gallo juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

San Lorenzo y 2 de Mayo disputan hoy el primer partido de la última fecha de la rueda inicial del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito y el Gallo juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Arbitra Giancarlos Juliadoza con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega San Lorenzo vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

San Lorenzo va por el primer triunfo

San Lorenzo quiere ganar por primera vez en el campeonato. El Rayadito de Julio César Cáceres, quien reemplazó a Sergio Orteman luego de la cuarta jornada, es el único equipo que no triunfó en el certamen: registra 3 empates y 7 derrotas y ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con solo 3 unidades. Además, es duodécimo en la clasificación del promedio con 0,300.

2 de Mayo busca volver a la victoria

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero busca retornar a la senda del triunfo después de la derrota 2-0 ante Libertad que cortó la racha de dos victorias seguidas. El Gallo de Eduardo Ledesma, sin competencia internacional por el resto del año, está penúltimo con 8 puntos: con un duelo pendiente ante Guaraní (regularizan el 25 de marzo), tiene 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas.

La formación de San Lorenzo vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Leandro Esteche, Mario López, Alexis Doldán, Carlos Meza; Tobías Jara, Hugo González, Bruno Piñatares, Aldo Quiñónez, Axel Galeano; Cristian Colmán.

La formación de 2 de Mayo vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Miguel Barreto, Juan Camilo Saiz, César Castro; Pedro Delvalle, Óscar Romero, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Henry Riquelme; Rodrigo Ruiz Díaz.