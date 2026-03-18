Fútbol
18 de marzo de 2026 - 13:10

A qué hora juega hoy Guaraní vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.SILVIO ROJAS

Guaraní y Recoleta FC disputan hoy la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní y Recoleta FC disputan hoy la fecha 11 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Claudio Vargas y el Canario de Jorge González juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Arbitra José Méndez con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Guaraní vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports 3

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 102

Guaraní vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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