Acción en Trinidad, con el promedio a la vista

Los puntos en juego entre Trinidense y Ameliano son de gran importancia, en la lucha por la permanencia.

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La V azulada se encuentra en la zona de descenso, de la que saldrá con una victoria.

Si bien la Cruz amarilla tiene algo más de colchón, tampoco se debe descuidar de este aspecto.

Haciendo una comparación, Ameliano tiene 117 puntos acumulados a partir del 2024, mientras que “Triqui” cuenta con 124.

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Los auriazules llegan a este encuentro después de perder contra Cerro Porteño por 2-1, en tanto que los albiazules igualaron sin goles con Guaraní en la Fortaleza de Villeta.

Este choque marcará el cierre de la rueda inicial, con la salvedad que existe un partido pendiente de la séptima fecha entre Guaraní y 2 de Mayo. Este duelo había quedado postergado por la intervención de los clubes en la Copa Libertadores.