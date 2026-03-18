Jorge Bava: “Quédense tranquilos, si voy a renunciar se van a enterar”

Ante las versiones que sugerían un posible fin de ciclo, el estratega uruguayo se mostró esperanzado de poder seguir al frente del plantel principal de Cerro Porteño. “Quédense tranquilos, si voy a renunciar se van a enterar... si me lo piden, no sería una renuncia. No creo que pase ninguna de las dos (renunciar o que le pidan salir)”.

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El técnico no esquivó la realidad numérica del ‘Ciclón’, que finaliza la primera mitad del Apertura 2026 a siete puntos del líder, Olimpia. “Al terminar la primera rueda, no estamos donde realmente queríamos; eso es indudable. Obviamente, al estar a siete puntos, el margen es menor, eso ni que hablar. Habrá que recuperarnos y tratar de descontar esos puntos cuanto antes, eso es cierto. Luego viene la doble competencia para muchos equipos y se van a apretar los partidos; pero, resumiendo: obviamente no estamos donde queríamos estar”.

Finalmente, el charrúa salió al paso de las críticas que cuestionan la actitud o la falta de ambición de sus dirigidos. “Que la imagen sea buena o no, eso queda a gusto del consumidor. Pero que el equipo no va al frente o que no lo mandamos al frente, no creo que sea así. Ganamos un partido sobre la hora, que fue el anterior, pero el equipo siempre fue al frente; con aciertos, con errores, con virtudes y con desaciertos, pero siempre creo que el equipo fue al frente. Después me podrán criticar muchas cosas, pero este es un equipo que siempre propone. Vamos al frente, con errores, sí, sin duda; con niveles individuales de los que soy el responsable, pero el equipo siempre va al frente”.