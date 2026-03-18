Guaraní recuperó la memoria en el torneo y venció 3-1 a Recoleta FC

Romagnoli estaría como DT en el banco del Aborigen

Guaraní se impuso 3-1 a Recoleta FC pese a sufrir la desventaja en el marcador al inicio, supo reponerse para remontar y lograr después de un buen lapso un triunfo en el torneo local exactamente tras cuatro fechas, y si sumamos la Libertadores luego de seis partidos una racha negativa que culminó en Capiatá.

El Aborigen, que estuvo al mando del entrenador interino Claudio David Vargas, logró establecer una nueva estrategia para poder salir del caos en el que estaba con el que se encontrará Leandro Romagnoli, quien asumiría como nuevo entrenador aurinegro en las próximas horas.

En cuanto al juego, Recoleta arrancó mejor y logró adelantarse en el marcador con un golazo de fuera del área de José Espínola y pudieron controlar la ventaja para ir al descanso mostrando buenas intenciones.

Sin embargo, en la etapa complementaria la reacción del Aurinegro fue eficaz con el gol de cabeza de Llano llegó a la igualdad.

Luego el ingreso de Diego Fernández fue clave para mejorar la ofensiva este trabajó bien para dar un pase preciso al Queso Fernández quien con calidad marcó el segundo gol y dio la vuelta el marcador.

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El tercer tanto que sentenció el encuentro vino de otro golpe de cabeza, esta vez del defensor Barbotte, que luego de una revisión del VAR si el balón entró o no se decretó con suspenso el tanto del triunfo aborigen que vuelve a la senda triunfal.