Trinidense 1-Ameliano 1: Gritos repartidos

Incapaces de cortar mala racha

Un partido en el que la previa era ganar por necesidad terminó sin ganador anoche en el Martín Torres, donde Sportivo Trinidense evitó caer en casa frente a Sportivo Ameliano, otra vez con un gol de Néstor Camacho, que aumenta su colección en la tabla histórica.

No fue bueno el juego, aunque por momentos se vio, por lo menos, intenciones de hacerlo, más por el lado del once de Roberto Nanni.

Queda una incidencia que amerita “volver a ver”, en la que tal vez la tarjeta roja no le quedaba mal a un pisotón del experimentado defensor de Trinidense Bruno Valdez sobre el pie de Elvio Vera, a la postre el autor del gol de Ameliano antes de la media hora de partido. Una salida rápida de contra hace que Jonathan Benítez saque un pelotazo largo, pero direccionado, que dejó el balón en los pies de veloz Elvio, quien no tuvo inconvenientes para someter al arquero local.

No mucho después de la ventaja se pudo haber registrado la segunda anotación de la “V”, cuando Hugo Fabián Franco sacó un tiro libre que pasó cerca del palo más lejano de Dufour.

Después, en la etapa complementaria, un remate colocado de Larralde pegó en el horizontal del arco trinidense. En este lapso el protagonismo fue repartido, pero con el cuadro dueño de casa apostando llegar a la paridad como sea. Y no tardó para ese mérito, un penal que no lo desaprovechó él a estas alturas del fútbol paraguayo, un histórico goleador: Camacho, marcando su quinto gol al hilo en este campeonato y 146 en el historial de Liga.

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Paridad y con emotividad en la parte del final se fue apagando el partido en Santísima Trinidad. Ni Trinidense ni Ameliano lograron cortar la mala racha sin triunfos que llega a seis en ambas carpas. Esto perjudica más a la V azulada, que sigue en zona de descenso.