APF dispone estrictas medidas de seguridad para el duelo Sportivo Luqueño y 2 de Mayo en Itauguá este domingo

La determinación fue comunicada oficialmente este 21 de marzo mediante una nota firmada por el director de Competiciones, Michael Sánchez Alvarenga, en la que se detallan las disposiciones adoptadas tras recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, en resguardo de la integridad de jugadores, oficiales y público en general.

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Entre las principales medidas se destaca la inhabilitación de las graderías Norte y Sur del estadio, lo que implica la prohibición de su utilización por motivos de seguridad. Asimismo, se dispuso la prohibición de ingreso de barras organizadas del Sportivo Luqueño, así como la restricción para el ingreso de banderas alusivas a los clubes.

En la misma línea, también quedó prohibido el acceso de instrumentos de percusión y viento, habituales en el acompañamiento de las hinchadas.

Desde la matriz del fútbol paraguayo señalaron que estas decisiones responden a un enfoque preventivo ante posibles incidentes, además de constituir una respuesta a hechos recientes ocurridos en Luque. La APF remarcó su postura de rechazo a toda forma de violencia en el fútbol y reafirmó su compromiso con el desarrollo de espectáculos seguros, orientados a la convivencia pacífica.

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Finalmente, la institución solicitó la colaboración de todas las partes involucradas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas.