Libertad vs. Cerro Porteño, el otro clásico de la jornada 12

Libertad y Cerro Porteño disputan hoy el segundo clásico de la fecha 12 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo y el Ciclón juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Libertad, por la quinta victoria consecutiva

Libertad quiere continuar ampliando la racha victoria para mantener la posibilidad de pelear por el campeonato. El Gumarelo de Francisco Arce, que compone el Grupo H de la Copa Libertadores 2026, ganó los últimos cuatro encuentros que disputó, llegó a los 17 puntos y es cuarto a 10 unidades de Olimpia (vs. Guaraní a las 18:30).

Cerro Porteño, con Jorge Achucarro de DT

Cerro Porteño inicia el ciclo post Jorge Bava. El técnico uruguayo, campeón del torneo Clausura 2025 y de la Supercopa Paraguay 2025, fue destituido después de la derrota 2-0 ante Rubio Ñu. Por lo tanto, Jorge Achucarro es el entrenador interino a la espera de la llegada del sucesor. El Ciclón es escolta del Decano: suma 20 puntos y está a 7 unidades.

La formación de Libertad vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez, Alexis Fretes; Alan Benítez, Hernesto Caballero, Amín Molinas, Matías Espinoza; Federico Carrizo y Lorenzo Melgarejo.

La formación de Cerro Porteño vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Gastón Giménez, Jorge Morel, Ignacio Aliseda; Mateo Klimowicz y Jonatan Torres.