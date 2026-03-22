Fútbol
22 de marzo de 2026 - 11:54

A qué hora se juega hoy San Lorenzo vs. Nacional y dónde ver en vivo

El extremo de Nacional, Orlando Gaona Lugo intenta el disparo rodeado de jugadores del Sportivo San Lorenzo, en el encuentro por la primera fecha del torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Arsenio Erico.
El extremo de Nacional, Orlando Gaona Lugo intenta el disparo rodeado de jugadores del Sportivo San Lorenzo, en el encuentro por la primera fecha del torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Arsenio Erico.SILVIO ROJAS

Sportivo San Lorenzo enfrenta hoy a Nacional por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo San Lorenzo y Nacional disputan hoy el primer partido dominical de la fecha 12 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito de Julio César Cáceres y el Tricolor de Felipe Ariel Giménez juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Conduce Blas Romero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

San Lorenzo vs. Nacional: ¿a qué hora se juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

San Lorenzo vs. Nacional: ¿dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

San Lorenzo vs. Nacional: ¿dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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