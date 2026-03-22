San Lorenzo-Nacional, duelo de necesitados en la Ciudad Universitaria

El Sportivo San Lorenzo recibe hoy a Nacional en el inicio de la segunda rueda del torneo Apertura 2026 para ambos. El encuentro, programado para las 18:30 en el estadio Gunther Vogel, encuentra al “Rayadito” en una situación crítica tras sumar apenas 4 puntos en la primera rueda. Por su parte, la “Academia” llega con la necesidad de recuperar el terreno perdido luego de una racha de irregularidad que lo alejó de la cima. El arbitraje estará a cargo de Blas Romero, con el respaldo de Mario Díaz de Vivar en el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

San Lorenzo, con la urgencia de enderezar el rumbo

El balance del Sportivo San Lorenzo al cierre de la primera rueda es alarmante: apenas 4 unidades recolectadas de 33 en juego. Esta preocupante sequía obliga al conjunto universitario a encarar la segunda mitad del torneo con la urgencia de no fallar. Ni siquiera el arribo de Julio César Cáceres en la quinta jornada, sustituyendo a Sergio Orteman, sirve de revulsivo para un equipo que parece haber perdido el norte. Hoy, el “fantasma del descenso” acecha temprano a un “Rayadito” que se hunde en el sótano de las tablas de posiciones y del promedio y ve cómo su estadía en Primera División pende de un hilo.

Nacional, necesitado de recuperar el terreno perdido

Por su parte, Nacional ingresó en una fase de irregularidad. Tras un inicio prometedor que lo llevó a liderar la clasificación, el equipo fue desplazado no solo de la cima, sino también del segundo puesto. La “Academia”, dirigida por Felipe Ariel Giménez, apenas ganó uno de sus últimos seis encuentros ligueros. A pesar de centrar sus esfuerzos exclusivamente en el torneo local —luego de ser eliminado en el filtro casero de la Copa Sudamericana por Recoleta FC—, el conjunto tricolor queda ahora a 11 puntos del líder Olimpia y a 4 unidades del segundo, Cerro Porteño, por lo que la necesidad de recuperar terreno es imperiosa.