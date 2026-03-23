Hernán Rodrigo López asume su segundo ciclo en el Sportivo Luqueño

El entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López reemplaza al renunciante Pedro Sarabia y así inicia su segundo ciclo al frente del conjunto auriazul, que atraviesa un momento complicado y se ubica en la zona de descenso.

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Rodrigo López, con pasos también Guaraní y Nacional, tendrá el desafío de reencauzar el rumbo del equipo y sacarlo de la delicada situación en la tabla.

En su primera etapa en Luqueño, asumió el cargo el 4 de marzo de 2020 y permaneció hasta el 17 de setiembre del mismo año.

Durante ese primer ciclo dirigió 12 partidos, con un balance equilibrado de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

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Actualmente, el Sportivo Luqueño ocupa el penúltimo lugar en la clasificación con 11 puntos en 12 presentaciones, panorama que obliga a una rápida reacción en lo deportivo.

El Sportivo Luqueño visita a Nacional este viernes 27 de marzo a las 18:30 en el estadio Arsenio Erico, por la 13ª fecha del Apertura.