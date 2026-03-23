Fútbol
23 de marzo de 2026 - 22:08

Hernán Rodrigo López asume su segundo ciclo en el Sportivo Luqueño

Hernán Rodrigo López (48 años) es el nuevo entrenador del Sportivo Luqueño.
Hernán Rodrigo López (48 años) es el nuevo entrenador del Sportivo Luqueño.

Hernán Rodrigo López fue oficializado la noche de este lunes como nuevo director técnico del Sportivo Luqueño y será presentado al plantel mañana.

Por ABC Color

El entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López reemplaza al renunciante Pedro Sarabia y así inicia su segundo ciclo al frente del conjunto auriazul, que atraviesa un momento complicado y se ubica en la zona de descenso.

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Rodrigo López, con pasos también Guaraní y Nacional, tendrá el desafío de reencauzar el rumbo del equipo y sacarlo de la delicada situación en la tabla.

En su primera etapa en Luqueño, asumió el cargo el 4 de marzo de 2020 y permaneció hasta el 17 de setiembre del mismo año.

Durante ese primer ciclo dirigió 12 partidos, con un balance equilibrado de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Actualmente, el Sportivo Luqueño ocupa el penúltimo lugar en la clasificación con 11 puntos en 12 presentaciones, panorama que obliga a una rápida reacción en lo deportivo.

El Sportivo Luqueño visita a Nacional este viernes 27 de marzo a las 18:30 en el estadio Arsenio Erico, por la 13ª fecha del Apertura.