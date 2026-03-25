Apertura #13: Fútbol en continuado

El duelo entre Recoleta FC y Rubio Ñu será celebrado en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 20:00.

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Ambos equipos vienen de perder. El Canario lleva seis juegos sin victorias, una racha negativa nunca antes experimentada en Primera que desea cortar sobre su superficie favorita, la de césped sintético.

Para el Laureado, la misión es alejarse de la zona roja del descenso, en la temporada de regreso a la máxima categoría.

La caída en casa del lunes contra Ameliano caló hondo en La Arboleda, ya que con cada resultado negativo, el promedio se desploma.