Fútbol
27 de marzo de 2026 - 10:06

A qué hora juega Nacional vs. Luqueño y dónde ver hoy en vivo

Los futbolistas de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los futbolistas de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a Nacional por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Nacional y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional y Sportivo Luqueño disputan hoy el segundo partido de la fecha 13 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor y el Auriazul juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Nacional vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.