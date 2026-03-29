Jorge Achucarro: “A veces no confiamos en los paraguayos”

El equipo azulgrana sumó su quinto triunfo bajo su conducción –todos de manera interina– y se mantiene en la pelea del torneo Apertura, consolidando una racha que lo sostiene como uno de los protagonistas del campeonato. Sin embargo, más allá de los números, fue el discurso del técnico el que dejó una reflexión profunda sobre el fútbol paraguayo.

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Durante la conferencia de prensa, Achucarro analizó el triunfo ante San Lorenzo, destacando la dificultad del partido y la paciencia de sus dirigidos para destrabar un juego cerrado: “A veces no confiamos en los paraguayos”.

La frase surgió al ser consultado sobre su continuidad y el rótulo de entrenador interino, en un contexto donde su equipo responde dentro del campo. Lejos de esquivar el tema, el técnico fue directo y puso en discusión una tendencia recurrente: la preferencia por entrenadores extranjeros por encima del talento local.

“La experiencia no se compra a la vuelta de la esquina”

“Lo que pasa que de por ahí nosotros mismos ya digo, ya le incluya a todos ustedes también, nosotros los paraguayos no le damos esa confianza a un paraguayo y queremos un extranjero, pero si yo no tengo la posibilidad de estar hoy día porque algunos dicen no que no tiene experiencia, no que no tiene experiencia internacional, pero la experiencia no se compra en la vuelta de la esquina. Yo creo que todos los entrenadores pasaron por ese proceso de ir quemando etapas”.

Achucarro también dejó en claro su sentido de pertenencia con el club y su disposición para asumir el desafío de manera definitiva:

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“Hoy día me toca dirigir en un club muy grande como el que es Cerro Porteño, conozco bien la casa, conozco, hice escuela de fútbol formativa primera, mi primeros pasos en el club y hoy día me está tocando como entrenador. Si por ahí se me da la oportunidad de que yo sea el entrenador de Cerro Porteño, lo voy a hacer con mucha alegría, con muchas ganas y con la misma responsabilidad de demostrarle a mis jugadores que es Cerro Porteño”.

En lo estrictamente futbolístico, el entrenador valoró la actitud de sus jugadores para superar a un rival que se presentó con un planteamiento defensivo:

“La verdad que sabíamos que iba a ser un partido trabado, muy difícil. Sabíamos de cómo juega San Lorenzo, viene de cuatro partidos jugados, todo empate, recibió nada más tres goles. Y hoy día nosotros, con la paciencia, con las ganas, con la actitud de los jugadores, logramos meter dos goles”.

También explicó los ajustes realizados durante el partido y en el entretiempo, que permitieron encontrar los caminos hacia la victoria:

“En el entretiempo conversé con los jugadores. Por ahí nuestros centrales se confundieron un poquito porque ellos querían circular el balón y también le dije que Tito Torres era el que le salía a Melgarejo, entonces Melgarejo tenía que tener la tranquilidad de hacer un buen pase filtrado”.

Sobre el manejo del plantel, en medio de rotaciones, lesiones y exigencias del calendario, el técnico destacó el compromiso del grupo:

“Y como te dije, felicitarle más que nada a mis jugadores por el compromiso que tienen con la institución, por el compromiso que demuestran día a día en cada entrenamiento”.

Finalmente, Achucarro dejó en claro que, más allá de la presión externa o la diferencia de puntos con el líder, el objetivo es claro:

“Nosotros debemos ponernos en la cabeza de que esto no es partido. Hay que salir a ganar y después de que sea lo que Dios quiera, de aquí al final”.

Con resultados que respaldan su gestión y un mensaje que invita a replantear la confianza en los profesionales locales, Achucarro no solo suma puntos en la tabla, sino también argumentos para ser considerado más allá de la interinidad.