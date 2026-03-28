Cerro Porteño derrotó a San Lorenzo y sigue en la pelea por el título

Triunfo que sirve para seguir en pelea

Cerro Porteño consiguió una trabajosa victoria frente a San Lorenzo en un encuentro en el que hizo lo necesario para quedarse con los tres puntos.

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El Ciclón mostró solidez y eficacia en los momentos clave del partido, sin sobrarle demasiado, pero con la contundencia suficiente para encaminar el resultado y mantenerse en la lucha por el título.

Por su parte, el Rayadito volvió a evidenciar sus dificultades futbolísticas y la falta de precisión para definir. Ahora atraviesa un presente complicado, sin encontrar respuestas que le permitan revertir la racha negativa en el campeonato.

⚽️¡GOL DE CERRO! Pablo Vegetti ganó en cabeza y rompió el cero en la Nueva Olla.



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El esquema del Santo de colocar cinco defensores parecía una buena idea de Julio Cáceres, porque Cerro no podía ingresar al área ni acercarse a ella al querer profundizar; mientras que los contragolpes fueron intimidantes, pero no efectivos como una clara de Neymar Álvarez que sacó en la línea Quintana, eso pudo haber cambiado el rumbo, pero el primer tiempo se llevó el empate sin goles.

En la etapa complementaria el Ciclón salió decidido a romper el cero y llegó de un tiro libre de Cecilio Domínguez, cabecea Vegetti, manotea Quiñónez, pero no fue suficiente para evitar el gol del argentino, ya que el balón ya había pasado la línea, incluso tuvo un poco de ayuda de Doldán al intentar rechazar.

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⚽️ ¡JUEGO LIQUIDADO! Cecilio Domínguez aseguró los tres puntos del Ciclón con este gol.



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Cuando parecía que finalizaba el cotejo con el triunfo por la mínima apareció Cecilio para establecer el 2-0 y volver a poner a Cerro cerca del puntero, a siete unidades.