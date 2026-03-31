2 de Mayo 1-Nacional 1: Paridad en la Terraza

El Albo salva un punto en el final

Nacional terminó salvando un punto sobre el cierre de un partido que registró las mejores situaciones de gol durante el primer tiempo. El segundo tuvo un trámite muy parejo y por momentos, aburrido.

El visitante comenzó mejor y tuvo tres chances para convertir antes de la media hora. En la primera acción, Orlando Gaona Lugo por poco pellizca un balón a´Ángel Martínez, quien estuvo al borde de un grosero error al querer salir jugando.

En la segundo, Carlos Arrúa asistió a Gaona Lugo, quien tras un centro desde la izquierda, quedó solo dentro del área, cara a cara con el arquero, pero definió con el talón y la pelota terminó afuera.

En la tercera, nuevamente con Martínez como protagonista, el portero tuvo que sacar del ángulo una pelota que parecía superar la portería.

Después de superar este período, el local empezó a controlar el encuentro con la posesión y jugando más adelante.

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Y luego de salir del asedio, el ‘2’ encontró el gol desde los doce pasos.

Carlos Espínola cruzó con la cintura a Óscar Romero, quien recibió un pase al medio e ingresó al área hasta que fue derribado por el lateral derecho de la Academia. El árbitro no dudó para sancionar penal y Elías Alfonso cambió por gol con un disparo colocado.

En la complementaria, el duelo no tuvo muchos sobresaltos hasta que los cambios permitieron al Albo poder tener más llegadas en el tramo final.

Ya Hugo Iván Valdez, bajo el arco, no pudo cerrar un centro de Richard Prieto. Luego, Alejandro Samnudio remató dentro del área un balón que acabó en las manos de Martínez.

Pero en la tercera, cuando quedaba poco, Ignacio Bailone anticipó un centro de Alejandro Samudio entre los dos centrales y definió sobre la salida desesperada de Martínez para el 1-1.