2 de Mayo vs. Nacional, el fútbol tras Paraguay vs. Marruecos

2 de Mayo y Nacional disputan hoy la fecha 14 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo y el Tricolor juegan a las 18:30, poco después del amistoso Paraguay vs. Marruecos, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Conduce José Méndez con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo y el deseo de volver al triunfo

2 de Mayo quiere regresar a la victoria después de empatar y perder en las últimas dos presentaciones. El Gallo norteño de Eduardo Ledesma sufrió una goleada 4-1 ante Olimpia en la ronda anterior y quedó décimo con 13 puntos, a 20 unidades de la cima. Por el momento, los pedrojuaninos están fuera de los puestos internacionales y siguen alejados del descenso.

Nacional y el objetivo de descontar al líder

Nacional mantiene la esperanza de luchar por el título. El Tricolor de Felipe Giménez remontó un 0-2 y derrotó 3-2 a Sportivo Luqueño en la ronda anterior para mantener la diferencia de 10 puntos con el líder Olimpia y de solo 3 unidades con el segundo Cerro Porteño. Esta vez, la Academia disputa la jornada antes del Decano y del Ciclón.

La formación de 2 de Mayo vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Henry Riquelme, Alexis Fariña; Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Nacional vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomás Gutiérrez, Fernando Díaz; Orlando Gaona Lugo, Roberto Ramírez, Danilo Santacruz, Hugo Iván Valdez; Josué Colmán y Lucas González.