Ameliano derrota a San Lorenzo y lo hunde cada vez más

Tempranero golpe de la V Azulada

Antes de la media hora de partido, Sportivo Ameliano ya se imponía por 2-0 en su visita al estadio Gunther Vogel frente a Sportivo San Lorenzo, que poco y nada pudo hacer en esa etapa para frenar el dominio visitante.

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La V Azulada aprovechó sus momentos y capitalizó con eficacia sus llegadas, ante un rival desdibujado que no logró sostener una respuesta ante su público.

Con este resultado, Ameliano toma aire en la tabla, mientras que el Rayadito —que aún no pudo ganar en su regreso a la Primera División— continúa hundido en el fondo de la clasificación, en una situación que se torna cada vez más comprometida.

Elvio Vera, con un remate desde fuera del área, y Cristhian Ocampos, de rebote, anotaron los goles para Ameliano que en todo momento manejó el partido con dinámica y velocidad cuando se requería. Además pudo controlar cualquier reacción del Rayadito que intentaba con las proyecciones de Meza y las corridas de Neymar Álvarez pero eran jugadas estériles sin hacer daño.

En la segunda etapa, el ingreso de Antonio Oviedo, Aaron Páez y Cristian Colmán le dieron otra cara a San Lorenzo y progresaba en sus intenciones ofensivas y mediante una pelota parada Luis Cáceres llegó al descuento y colocarse a tiro de empate.

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Pero esa adrenalina culminó con la falta de respuesta física que ya se notaba. Lo pudo haber aprovechado bien Ameliano, pero las imprecisiones de Sanguina y Vera dejaron el marcador con solo dos tantos.

En la parte final el portero rayadito Wilson Quiñónez fue retirado en ambulancia por una presunta rotura de tibia y peroné luego de una entrada brusca al final del partido.