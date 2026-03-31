El conjunto de Rodrigo López —tercer técnico del semestre tras los ciclos de Lucas Barrios y Pedro Sarabia— llega sumido en una crisis: acumula siete partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas, la última un 3-2 ante Nacional. Hundido en la penúltima posición con 11 puntos, Luqueño necesita sumar con urgencia para no comprometerse seriamente con el promedio.

Por su parte, el Ciclón llega encendido y con la obligación de ganar para no perderle pisada al líder Olimpia, del que lo separan 7 unidades. Este encuentro marcará el cierre del interinato de Jorge Achucarro, quien se despide tras dos victorias al hilo y con el nuevo estratega, Ariel Holan, observando el desempeño de sus dirigidos desde las gradas.

Luqueño vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

19:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana Jorge Achucarro presentará el siguiente equipo para visitar a Sportivo Luqueño en Itauguá: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo y Guillermo Benítez; Fabrizio Peralta, Jorge Morel y César Bobadilla; Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Luqueño 🌪️⚽️ pic.twitter.com/NfTd6QlYbS — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) March 31, 2026

19:30 Luqueño, con once definido

El conductor auriazul, Hernán Rodrigo López anuncia el siguiente once para recibir a Cerro Porteño en Itauguá: Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Facundo Wiechniak, Axel Balbuena y Álvaro Martínez; Lautaro Comas, Giovanni Bogado, Aldo Maíz y Joelson Gamarra; Óscar Ruiz y Iván Maggi. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

📋¡𝗘𝗹 𝗞𝘂𝗿𝗲 𝗟𝘂𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘀𝘂 𝗮𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮! 🐷💪🏻



¡Vamos con todo! 👊🏻🇺🇦#SiempreLuqueño 🔵🟡 pic.twitter.com/jklgVTE1YI — Sportivo Luqueño (@SpLuquenOficial) March 31, 2026

Cerro, una complicada parada y Ariel Holan como espectador

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Auriazul y el Ciclón juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en el Luis Salinas de Itauguá.

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A qué hora juega Luqueño vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Josué Servín, con alta médica tras conmoción cerebral

Cerro Porteño emitió un comunicado este lunes en el que anunció que el futbolista Josué Servín León recibió el alta médica luego de sufrir el sábado una conmoción cerebral durante el partido contra San Lorenzo, en La Nueva Olla.

Olimpia vs. Cerro Porteño: el segundo superclásico del año está programado

El segundo superclásico de la temporada está confirmado: Olimpia vs. Cerro Porteño jugarán el domingo 19 de abril, a las 17.30, en el Defensores del Chaco de Asunción.

El tiempo de contrato de Ariel Holan con Cerro Porteño es...

Ariel Holan es el nuevo entrenador de Cerro Porteño. El DT llegó a un acuerdo con la comisión directiva y llegará al país el martes para firmar contrato.

Ariel Holan es el nuevo entrenador de Cerro Porteño

Cerro Porteño y Ariel Holan llegaron a un acuerdo y el argentino de 65 años es el nuevo entrenador del Ciclón.

Carlos Paul, ausente en la fecha 14, tras arbitraje cuestionado en el Olimpia-2 de Mayo

La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer las designaciones para la decimocuarta jornada del Torneo Apertura. La principal novedad es la ausencia de Carlos Paul Benítez, quien quedó fuera de la nómina tras su cuestionada actuación en el reciente duelo entre Olimpia y el Sportivo 2 de Mayo. El juez fue el blanco de las críticas del conjunto pedrojuanino debido a decisiones determinantes que marcaron el rumbo del encuentro.

Pablo Vegetti: “Ellos (Olimpia) siempre juegan primero y nos meten esa presión”

Cerro Porteño cumplió con su tarea en La Nueva Olla al vencer al Sportivo San Lorenzo, manteniéndose en la acecho, a siete puntos de la cima del torneo. El protagonista de la noche fue el delantero argentino Pablo Vegetti, quien no solo fue el encargado de abrir el marcador, sino que tras el encuentro analizó la presión de jugar conociendo el resultado del líder.

Vegetti y su adaptación en Cerro Porteño: “Pensé que iba a ser más fácil, me costó un poco más de la cuenta”

Luego del triunfo de Cerro Porteño ante el Sportivo San Lorenzo, donde fue protagonista al abrir el marcador, el delantero argentino Pablo Vegetti analizó su presente en el Ciclón. El atacante, que llegó con el cartel de goleador tras su exitoso paso por el Vasco da Gama, se sinceró sobre los desafíos personales y profesionales que le toca enfrentar desde su arribo a Barrio Obrero.

Cerro Porteño derrotó a San Lorenzo y sigue en la pelea por el título

Cerro Porteño venció 2-0 a San Lorenzo por la 13ª fecha del torneo Apertura este sábado en la Nueva Olla. El Ciclón hizo lo necesario para sumar y seguir en la lucha por el título; mientras que el Rayadito continúa sin encontrar respuestas en su mal momento.

Nacional 3-Sportivo Luqueño 2: Remontada académica

Nacional superó hoy en la Visera, por 3-2, al Sportivo Luqueño, en la continuidad de la 13ª fecha del torneo Apertura 2026. El Auriazul fue mejor en el primer tiempo, pero la Academia se recuperó en el segundo y lo dio vuelta.