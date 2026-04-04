A qué hora juega hoy Recoleta vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Recoleta FC y San Lorenzo disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Rayadito de Julio César Cáceres juegan a las 20:30, hora de Paraguay y en simultáneo con Cerro Porteño vs. 2 de Mayo, en el Ricardo Gregor de Asunción. Dirige Blas Romero con VAR de Juan Gabriel Benítez.
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Recoleta FC vs. San Lorenzo: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:30 horas
Argentina: 20:30 horas
Brasil: 20:30 horas
Uruguay: 20:30 horas
Chile: 20:30 horas
Ecuador: 18:30 horas
Colombia: 18:30 horas
Perú: 18:30 horas
Venezuela: 19:30 horas
Bolivia: 19:30 horas
El Salvador: 17:30 horas
México: 17:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
Estados Unidos - Este: 18:30 horas
Inglaterra: 23:30 horas
España: 00:30 horas
Bélgica: 00:30 horas
Marruecos: 00:30 horas
Sudáfrica: 01:30 horas
Recoleta FC vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports 3
Tigo Star: Tigo Sports 3, canal 102
Recoleta FC vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
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