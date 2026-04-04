Fútbol
04 de abril de 2026 - 13:32

A qué hora juega hoy Recoleta vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Momento de la disputa del balón entre jugadores de San Lorenzo y Recoleta en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Momento de la disputa del balón entre jugadores de San Lorenzo y Recoleta en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.FERNANDO ROMERO

Recoleta FC y San Lorenzo disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Recoleta FC y San Lorenzo disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Rayadito de Julio César Cáceres juegan a las 20:30, hora de Paraguay y en simultáneo con Cerro Porteño vs. 2 de Mayo, en el Ricardo Gregor de Asunción. Dirige Blas Romero con VAR de Juan Gabriel Benítez.

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Recoleta FC vs. San Lorenzo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Recoleta FC vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports 3

Tigo Star: Tigo Sports 3, canal 102

Recoleta FC vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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