Guaraní, con uno menos, derrotó a Libertad en La Arboleda

Gumarelo, desorientado

Guaraní tuvo todo en contra desde los primeros minutos, pero encontró la ventaja con el gol de Matías López y supo sostenerla incluso con un jugador menos.

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En contrapartida, Libertad, desconcentrado, no pudo aprovechar la superioridad numérica y dejó escapar una valiosa oportunidad de acercarse a los primeros lugares.

Al Aborigen se le complicó temprano el partido: a los 10’ debió realizar un cambio obligado por la lesión del “Queso” Fernández y, apenas dos minutos después, sufrió la expulsión de Patricio Coronel, bien sancionada por el árbitro Álvaro Giménez tras un codazo sobre Lucas Sanabria que le provocó un corte.

Pese a ese panorama adverso, Guaraní encontró un momento de lucidez. Aprovechando una desatención defensiva de Libertad, Thiago Servín habilitó con un pelotazo a Matías López, quien definió con precisión ante la salida del arquero Morínigo para marcar el único gol del encuentro.

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En la segunda mitad, Chiqui Arce realizó tres variantes en busca de mayor volumen de juego, pero el equipo careció de ideas y profundidad. Incluso con el ingreso de Pachi Carrizo para generar fútbol, la defensa aurinegra se mostró firme y no dejó espacios para la ofensiva gumarela.

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Así se fue el partido, con Libertad volcado en ataque, pero sin la claridad ni la concentración necesarias para inquietar a la zaga aborigen y mucho menos al arquero Gaspar Servio, que respondió cuando fue exigido.