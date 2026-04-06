Cerro Porteño, sin restricciones

A nivel local, solo pueden alistarse cuatro futbolistas foráneos al mismo tiempo. Cerro Porteño cuenta con 10 “importados”, más otro cuatro no nacidos en el país, pero que no ocupan plaza al ser naturalizados, que son Juan Manuel Iturbe, Guillermo Benítez, Gastón Giménez y Matías Pérez.

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Los no paraguayos son: Alexis Martín Arias, Abel Luciatti, Fabricio Domínguez, Mateo Klimowicz, Alan Soñora, Ignacio Aliseda, Santiago Mosquera, Pablo Vegetti, Jonatan Torres y Sergio Araújo.

La delegación azulgrana viaja este martes a Perú para el duelo del miércoles contra Sporting Cristal, a disputarse en principio en el estadio Miguel Grau del Callao, a las 23:00 de nuestro país.

Para los azulgranas, un buen inicio de esta fase será muy importante, debido al complicado grupo que les tocó (el F), en el que se encuentran el Junior de Barranquilla, rival del martes 14 en Asunción (19:00) y sobre todo el Palmeiras, adversario del miércoles 29, también en La Nueva Olla (21:30), en el cierre de la primera rueda.

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El vigente campeón de nuestro fútbol no debe descuidar el plano doméstico, en el que marcha segundo, a cuatro puntos del líder del Apertura, Olimpia.

El próximo sábado se dará el choque vecinal contra Nacional, en el estadio Arsenio Erico a las 20:30.

Posteriormente se vendrá el superclásico, fijado para el domingo 19, en el Defensores del Chaco, a las 17:30. El choque contra el tradicional rival será clave para intentar acortar distancia en la carrera por la consagración.