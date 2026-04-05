Cerro Porteño
05 de abril de 2026 - 16:19

Cerro Porteño: Holan, con el pie derecho

Ariel Holan (65 años), director técnico de Cerro Porteño.
Ariel Holan (65 años), director técnico de Cerro Porteño.Fernando Romero

El debut del argentino Ariel Holan en Cerro Porteño fue con victoria de local por 3-0 sobre el 2 de Mayo.

Por ABC Color

Ahora se viene la Copa Libertadores para Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, que supone una mayor exigencia.

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El vigente campeón paraguayo jugará el miércoles contra el Sporting Cristal, en Lima, a las 23:00, de nuestro país.

El duelo será conducido por el árbitro Darío Herrera. El también argentino Héctor Paletta estará a cargo de la revisión de las acciones en cabina.

Además de expresar su felicidad por el estreno triunfador, el técnico Holan señaló que deben nivelar al plantel físicamente y explotar las características que tienen naturalmente los futbolistas, porque cuentan con poco tiempo de entrenamiento, “casi nada”, indicó.