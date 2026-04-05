Cerro Porteño: Holan, con el pie derecho

Ahora se viene la Copa Libertadores para Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, que supone una mayor exigencia.

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El vigente campeón paraguayo jugará el miércoles contra el Sporting Cristal, en Lima, a las 23:00, de nuestro país.

El duelo será conducido por el árbitro Darío Herrera. El también argentino Héctor Paletta estará a cargo de la revisión de las acciones en cabina.

Además de expresar su felicidad por el estreno triunfador, el técnico Holan señaló que deben nivelar al plantel físicamente y explotar las características que tienen naturalmente los futbolistas, porque cuentan con poco tiempo de entrenamiento, “casi nada”, indicó.