El clásico de Santísima Trinidad cierra la fecha 15 del Apertura

Sportivo Trinidense y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki y el Albiverde juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el Martín Torres de Asunción. Conduce Alipio Colmán con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Sportivo Trinidense, por otro triunfo en el clásico

Sportivo Trinidense busca un nuevo triunfo en el campeonato y también en el clásico del Barrio Santísima Trinidad. El Auriazul de José Arrúa, que en la primera rueda superó 1-0 al tradicional rival en La Arboleda, encadena cuatro encuentros sin derrotas y ocupa el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 19 puntos, a 17 unidades del puntero Olimpia.

Rubio Ñu y la oportunidad de salir del descenso

Rubio Ñu tiene la chance de abandonar en esta ronda los puestos de descenso a la División Intermedia. El Albiverde de Gustavo Morínigo es penúltimo en el promedio con 1.071 y en caso de una victoria, sumará 18 puntos en 15 juegos (1,200) y superará en la clasificación a Sportivo Luqueño (1,165%), que empató 2-2 con Sportivo Ameliano.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Víctor Samudio; Axel Cañete, Bruno Valdez, Agustín da Silveira, Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Gustavo Viera, Nelson Gauto, Tobías Morínigo; Fernando Romero y Clementino González.

La formación de Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Franco Fragueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos, Rodrigo Alborno; Lucas Montiel, Rodrigo Rojas, Fernando Martínez, Carlos Giménez; William Mendieta y Estiven Pérez.