A qué hora juega Trinidense vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo

Sportivo Trinidense y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki y el Albiverde juegan el clásico de Santísima Trinidad a las 20:00, hora de Paraguay, en el Martín Torres de Asunción. Arbitra Alipio Colmán con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

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Chile: 19:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

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