Por el grito de Libertad en Caracas

El inicio de temporada para el Guma, Libertad, no es el mejor, con más derrotas que victorias (7 contra 6), pese a contar con un cuerpo técnico calificado, comandado por Francisco Arce, y un buen plantel, que siente la ausencia de los lesionados, sobre todo Hugo Fernández y Alexis “Pulpito” Duarte.

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El conductor repollero acude a los más experimentados para intentar superar este obstáculo y encarar con fuerza los siguientes, que se supone serán más exigentes.

Pese al mal momento albinegro, existe un futbolista que está marcando diferencia en el medio, el atacante Lorenzo Melgarejo, quien está acumulando méritos para ser considerado en la selección nacional.

La UCV afronta el encuentro en un gran momento, liderando su Liga luego de 10 rondas.

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Por tradición y conquistas, Libertad es el candidato a quedarse con la victoria, pero necesita elevar sus acciones si pretende superar esta fase de grupos. Su secuencia ganadora en el torneo Apertura local (lleva cinco títulos seguidos) tiende a cortarse, al quedar lejos de la pelea, en la que están envueltos los grandes, Olimpia y Cerro Porteño.

La Legión Triunfante espera ver la mejor versión del equipo de “Chiqui”. Qué mejor oportunidad la que se presenta para iniciar la recuperación fuera del país en la 25ª intervención del mayor torneo de la Conmebol a nivel de clubes.