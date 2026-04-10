2 de Mayo y Sportivo Ameliano abren la fecha 16 del torneo Apertura 2026

2 de Mayo y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo norteño y el V Azulada juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Dirige Álvaro Giménez con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo, por la recuperación

2 de de Mayo quiere cortar la mala racha y regresar al triunfo. El Gallo de Eduardo Ledesma suma cuatro encuentros sin ganar desde el 2-0 a Sportivo Luqueño el 22 de marzo. Los pedrojuaninos, que por el momento no están complicados con el promedio, ocupan el décimo lugar de la tabla de posiciones con 14 unidades, 2 más que el penúltimo y 9 sobre el último.

Sportivo Ameliano, volver a ganar

Sportivo Ameliano suma 7 juegos sin conocer la derrota. La V Azulada de Roberto Nanni registra 4 empates y 3 triunfos desde el 0-1 contra Olimpia el 28 de febrero. Alejado de los puestos del descenso, los del Barrio Virgen del Huerto ocupan el tercer lugar de la clasificación del certamen con 24 puntos, a 12 del líder Olimpia y 8 del escolta Cerro Porteño.

La formación de 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Alejandro Delgadillo, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alan Gómez; Henry Riquelme y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Luca Falabella, Abel Paredes; Sebastián Aranda, Valentín Larralde, Jonathan Benítez, Raúl Cabral; Elvio Vera y Mathías León.